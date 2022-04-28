Boluspor'da başkanlık görevine kongreye kadar Oğuzhan Özçelik getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un kulüp başkanlığı görevini, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongreye kadar Oğuzhan Özçelik yapacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Boluspor Yönetim Kurulu'nun görevine, başkan vekili Oğuzhan Özçelik yönetiminde devam etmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce 9 Mayıs'ta yapılması planlanan Boluspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu'nun 28 Mayıs'ta gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Bolu ekibinde başkan Abdullah Abat, dün görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz