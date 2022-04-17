Boluspor'da Reha Erginer dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübü, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.

Boluspor'un ligin 32. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilmesinin ardından taraftarların teknik direktör Erginer'e istifa çağrısı üzerine kulüp yönetimi karar aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları bildirildi.

Teknik direktör Reha Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, kariyerinde de başarılar dilendi.



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