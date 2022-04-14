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Bolusporlu futbolculardan taraftarlara destek çağrısı

14.04.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcular kulübün sosyal medya hesaplarından, "Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz" mesajını gönderdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Bolusporlu futbolcular, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi taraftara destek çağrısı yaptı.

Bolu ekibi, ligin 32. haftasında evinde karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıklarını kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde ligdeki son 5 maçında sadece 1 puan alabilen kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında puan tablosundaki yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Bu karşılaşmada, taraftar desteğini artırmak isteyen Bolusporlu futbolcular da kamera karşısına geçerek taraftarları maça davet etti.

Bolusporlu futbolcular Fethi Özer, Tugay Kaçar, Gentian Selmani, Eray Ataseven, Mehmet Zahit Çınar, Dejvi Bregu, Emin Bayram, Jakob Novak, Bertu Alican Özyürek, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Gökhan Karadeniz, Ensar Bilir ve Arda Köksal, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara çağrı yaparak, "Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz." paylaşımını yaptılar.

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