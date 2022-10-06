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Bolusporlu Tugay Kacar, ligdeki durumlarını değerlendirdi:

06.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Altı maçta alınan puan (11) bence başlangıç olarak gayet güzel"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kacar, sezona iyi başladıklarına inandığını söyledi.

Bolu ekibi, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları kapsamında çalışmalarını basına kapalı olarak sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk 7 haftası geride kalırken oynadığı 6 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrılırken, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alıp, 11 puan kazandı.

Boluspor, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçından da galibiyetle dönerek puanını 14'e çıkartmayı hedefliyor.

Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Tuzlaspor maçına ilişkin, "Uzun bir ara oldu Tuzlaspor maçı öncesi. Üç haftalık bir süre. Tabii benim de 2 hafta sakatlığım vardı. Göztepe maçında oynayamamıştım. Tuzlaspor maçında hocam bana şans verdi. Tam hazır olmadan çıktım ama elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Şu anda Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam ettiklerini kaydeden Tugay, "Onlar da güçlü bir rakip. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Orada güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Umarım Ankara Keçiörengücü maçında sahada olacağım. Yüzde 100'ümle mücadele edeceğim. İnşallah 3 puanla oradan döneriz." diye konuştu.

Tugay Kacar, bu sene Boluspor olarak gayet güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, "Son 3 seneye baktığımız zaman en iyi başlangıcımızı yaptık. Bence pozitif bir hava var. Taraftarımızın da biraz sabırlı olması gerekiyor.Futbol bu, 3 sonuçlu oyun ama şu an her şey güzel. 30 maçımız var. Alınabilecek 90 puan var ortada. Altı maçta alınan puan (11) bence başlangıç olarak gayet güzel. Hedefe gitmek için bir seri yakalamamız gerekiyor. Bunu biliyoruz ve başaracak güçteyiz. İnşallah bunu yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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