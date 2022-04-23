Boluspor'un olağan genel kurulu mayısta yapılacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un olağan genel kurulunun 9 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağan genel kurul toplantısının 9 Mayıs'ta saat 15.00'da Boluspor Halısaha Tesisleri'nde yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 16 Mayıs'ta aynı yer ve saatte yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.



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