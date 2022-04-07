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  4. Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka, ülkesindeki savaşın bitmesini istiyor:

Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka, ülkesindeki savaşın bitmesini istiyor:

07.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka, yetkililere ülkesindeki savaşı durdurma çağrısında bulundu.

Rybka, Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Daha önce de Türk kulüplerinde oynadığını anımsatan Rybka, Boluspor'a geldiği için mutlu olduğunu, takımın içinde bulunduğu durumdan çıkması için katkı sağlamak istediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Rybka, "Bu konu hakkında bir şeyler söylemek çok zor. Şu an oradaki durum çok tehlikeli ve kötü. Orada kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Benim sadece söyleyebileceğim şey, oradaki durumun biran önce bitmesi. Bugün veya yarın, bir an önce bitsin." ifadelerini kullandı.

Rybka, eşi ve çocuklarının kendisiyle Bolu'ya geldiğini, anne ve babasının ise halen Kiev'de olduğunu dile getirdi.

Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile yetkililere seslenen Rybka, "Buradan benim söyleyebileceğim tek şey; bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin." şeklinde konuştu.

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