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Bolvadin’de işçi servisleri denetlendi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve fazla yolcu alarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan servisleri belirlemek için uygulama yaptı.

Bolvadin’de işçi servisleri denetlendi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerini denetledi.
Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve fazla yolcu alarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan servisleri belirlemek için uygulama yaptı. Kontrollerin, işçilerin güvenli bir şekilde taşınması için yapıldığı bildirildi. Kontrollerde ayrıca, araçların kış lastikleri, dış ışık donanımları, yetki belgeleri, muayene ve sigortaları ile sürücülerin ehliyet ve SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 2 araca trafik cezası uygulandığı öğrenildi.

Bolvadin’de işçi servisleri denetlendi

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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Aydenız Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Hayat Eczanesi
Dinar
Ekin Eczanesi
Sandikli
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