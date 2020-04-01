Bolvadin’deki yaşlıların emekli maaşları evlerinde ödeniyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etmeye başladı.

Bolvadin İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan tüm 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Öztürk şöyle devam etti:

“65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı olan tüm vatandaşlara desteklerimiz devam ediyor. Kaymakamlığımızca kurulan Bolvadin Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkma yasağı kapsamında kalan vatandaşlarımıza evlerinde maaşlarını elden teslim ediyor. Ayrıca temel ihtiyaçları da karşılanıyor. İkametlerinden ayrılmalarına bu şekilde kısıtlama, yasaklama getirilen vatandaşlarımız acil çağrı merkezi 112 ve kaymakamlığımızı arayarak destek isteyebilirler.”

