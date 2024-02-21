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  4. Bomba ayrılık! Aşkları kısa sürdü... Melis Sezen ve Atilla Bingöl ayrıldı

Bomba ayrılık! Aşkları kısa sürdü... Melis Sezen ve Atilla Bingöl ayrıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.02.2024 21:23 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Melis Sezen ile iş adamı Atilla Bingöl'ün mutluluğu kısa sürdü. Dolu dizgin aşk yaşayan ikilinin yollarını ayırdığı öğrenildi.

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaştı. Son zamanlarda iş adamı Atilla Bingöl ile olan aşkıyla anılan Melis Sezen'in aşkı kısa sürdü.

Melis Sezen

BOMBA AYRILIK

Ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen, bir süredir iş adamı Atilla Bingöl ile beraberlik yaşıyordu. Aşkları kısa süren çift, ayrıldı. 2.Sayfa'da yer alan habere göre, Melis Sezen ile Atilla Bingöl'ün aşkı sona erdi. Çiftin geçen haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdıkları öğrenildi.

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2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen'in babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Atilla Bingöl Oyuncu
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