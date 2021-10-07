Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı

Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt Havayolları'na ait yolcu uçağı, kontrollerinin ardından Kuveyt'e hareket etti.

Kuveyt Havayolları genel merkezine, bir uçağa bomba konulduğuna dair yapılan ihbar sonrası indiği Trabzon Havalimanı'nda pist dışına çıkarılan uçak ve yolculara ait bagajlarda detaylı arama çalışması tamamlandı.

Arama işlemlerinin ardından aprona çekilen uçağa yakıt işlemlerinin tamamlanmasıyla Kuveyt'e gidecek yolcuların bagajları yerleştirildi.

İşlemlerin ardından CZR314 sefer sayılı uçak, Kuveyt'e gidecek yolcularıyla Trabzon'dan ayrıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz