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Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı

07.10.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı

Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt Havayolları'na ait yolcu uçağı, kontrollerinin ardından Kuveyt'e hareket etti.

Kuveyt Havayolları genel merkezine, bir uçağa bomba konulduğuna dair yapılan ihbar sonrası indiği Trabzon Havalimanı'nda pist dışına çıkarılan uçak ve yolculara ait bagajlarda detaylı arama çalışması tamamlandı.

Arama işlemlerinin ardından aprona çekilen uçağa yakıt işlemlerinin tamamlanmasıyla Kuveyt'e gidecek yolcuların bagajları yerleştirildi.

İşlemlerin ardından CZR314 sefer sayılı uçak, Kuveyt'e gidecek yolcularıyla Trabzon'dan ayrıldı.

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