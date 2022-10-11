Bomba itiraf! Lady Gaga iflas etmiş... "Bana 3 milyon dolar borcun var dediler"

“Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga geçmişte finansal anlamda zor günler yaşadığını paylaştı.

Financial Times’a konuşan ünlü şarkıcı, 2009 ve 2011 yılları arasında çıktığı ikinci dünya turnesi Monster Ball esnasında iflas ettiğini açıkladı.

36 yaşındaki şarkıcı, “Herkesi arayıp ‘Neden herkes param olmadığını söylüyor? Çok saçma. Listelerde ilk sıraya yerleşmiş beş şarkım var’ dedim. Bana 3 milyon dolar borcun var dediler” ifadelerini kullandı.

‘Popüleritesi ve yaptığı sağlam işlerle’ bu durumdan kısa sürede kurtulmayı başaran şarkıcı, Forbes verilerine göre 2018 yılında 50 milyon kazandı.

