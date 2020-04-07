Bombalı eylem hazırlığında yakalanan 2 YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Elif K. (26) ve Suriye uyruklu Halim M. (27) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Elif K. savunmasında, etkin pişmanlık iradesinin devam ettiğini ve emniyet ifadesinde ayrıntılı beyanda bulunduğunu söyledi.

Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bir kampta kendisine silah kullanımı ve bomba yapımıyla ilgili eğitimler verdiğini belirten Elif K, "Bütün bildiklerimi önceki aşamalarda da anlattım. Örgüt tarafından eylem inisiyatifi bana bırakılmıştı. Ben de eylemi Mersin'de gerçekleştirmeye karar verdim. Eylemi gerçekleştirmek için yola çıktığımda Adana'da güvenlik noktasında yakalandım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Halim M. ise herhangi bir bombalı saldırıyla bağlantısının olmadığını öne sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti.