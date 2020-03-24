Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Miray H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar K.O. ve C.H. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkemede tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Miray H, etkin pişmanlığa dair verdiği emniyet ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

Kendisine örgüt tarafından Türkiye'de bombalı eylem yapılması konusunda talimat verildiğini ve eylemini gerçekleştirmeden polis ekipleri tarafından yakalandığını belirten sanık, ''Ben masum insanları öldürmek istemedim. Mahkemenize etkin pişmanlığa dair detaylı savunmamı sunmuştum. Bu terör örgütü içerisinde bulunduğum için pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Miray H'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Miray H'nin mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

