BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı

Bant sektörünün her geçen gün büyüyen markası olan BonaBant, kapasitesini yüzde 50 oranında artırarak yeni ihracat alanları oluşturdu.

Türkiye’de bant sektörünün öncü firmaları arasında yer alan Bonabant, Mersin’deki fabrikasında işledikleri bantları, İtalya ve Çin’den getirdikleri tam otomatik robot makineler ile birlikte kapasitesini artırarak Amerika, İngiltere ve Bakü’den sonra Tunus ve Irak’a da ihracat gerçekleştiriyor.

“Bant sektöründe ilkleri gerçekleştiriyoruz”

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, İtalya’dan getirdikleri tam otomatik robot makine sayesinde insan müdahalesi olmadan günde bin koli üretim yaptıklarını, aynı zamanda Çin’den getirdikleri balta kesim makineleri ile de kapasitelerini yüzde 50 oranında artırarak farklı ülkelere ihracat yaptıklarını belirtti. Arslan, “Türkiye’de bant sektöründe yenilikçi fikirlerle ilerlediğimiz yol haritamızı kullandığımız makineler ve malzemeler yardımı ile her geçen gün genişletiyoruz. Amerika, İngiltere ve Bakü ihracatımızdan sonra kapasitemizi artırarak ‘tam yol ileri’ dedik ve ihracat yaptığımız ülkeler arasına Tunus ve Irak’ı da ekledik. İtalya ve Çin’den getirdiğimiz tam otomatik ve balta kesim makineler sayesinde insan müdahalesi olmadan günde bin koli ürün elde ediyoruz. Şu anda kapasitemizi bu makineler sayesinde yüzde 50 oranında artırdık. İlkleri gerçekleştirdiğimiz bant sektöründe kısa süre içerisinde bu rakamların çok üstüne çıkacağız” dedi.