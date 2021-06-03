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Boncuk isimli köpek, kulübesinin yanında doğan kedi yavrularına gözü gibi bakıyor

03.06.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boncuk isimli köpek, kulübesinin yanında doğan kedi yavrularına gözü gibi bakıyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahibinin "Boncuk" ismini verdiği köpek, kulübesinin yanında doğan 5 kedi yavrusunun gönüllü koruyucusu oldu.

İlçeye bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde oturan güvenlik görevlisi Aziz Kocaman'ın köpeği "Boncuk", tüm gününü kulübesinin yanında doğum yapan yavru kedilerle geçiriyor.

Kedilerle mama yiyip oyunlar oynayan ve birlikte uyuyan köpek, yabancıların onlara yaklaşmasına izin vermiyor.

Aziz Kocaman, köpekle kedilerin dostluğunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Gören herkesin bu dostluğa şaşırdığını aktaran Kocaman, "Boncuk, kedilerin annesini dahi bazen yavruların yanına yaklaştırmıyor. İnsanlar bile anlaşamazken kedi ve köpeğin anlaşması çok güzel bir şey." dedi.

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