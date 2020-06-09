Boncuk portakallar sıcaklığın kurbanı oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında yurdu etkisine alan çöl sıcaklarının narenciye bahçeleri üzerindeki etkisi sürüyor. Kemer ilçesinde de boncuk portakal meyveleri sıcaklık nedeniyle dökülmeye devam ediyor.

Antalya’nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde kendisi de susam ve narenciye üreticisi olan mahalle muhtarı Rıdvan Vicir, bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle portakal ağaçlarındaki meyvelerin oluşma aşamasında kavrulduğunu ve dökülmeye başladığını belirterek, önümüzdeki 15 gün içinde dökülmelerin devam edeceğini söyledi.

"Sektör büyük bir sekteye uğradı"

Mahsülün büyük kısmını kaybettiklerini ifade eden Vicir, “Narenciye sektörü büyük bir sekteye uğramıştır, bu sene çiftçinin işi çok zor. Bu sıcak büyük bir ürün kaybına neden oldu. Ağaçların altı sapsarı küçücük meyve taneleriyle dolu, meyvelerin büyüklüğü fındık kadar. Aslında değişik büyüklüklerde. Ağaç farklı zamanlarda çiçeği sildiği için 2 haftalık bir periyoda bağlı, ilk çiçekle son çiçeğin arasında kalibrasyon farklı oluyor. Gördüğünüz gibi mahsul şu anda bu durumda. Ağaçların üzerlerinde neredeyse hiç meyve yok. Dallarda bir iki tane var. Normalde bir dalda bir kasa ürün olurdu” dedi.

Aşırı sıcaklara karşı ürünü kurtarmanın bir yolu olmadığını, sulamanın da fayda etmediğini belirten Vicir, çiftçiye destek gerektiğini, Tarım İlçe Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yürüttüğü çalışma sonunda çiftçinin lehine bir karar çıkmasını beklediklerini kaydetti.

