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Bonding yöntemiyle tek seansta estetik gülüş imkanı

02.03.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Diş Hekimi Sevgi Alagöz: - "Dişlerinin renginden, şeklinden, boyundan ve duruşundan memnun olmayan kişilere yapılan bonding işlemi, dişlerde hiç aşındırma yapmadan uygulanabiliyor. Bu işlem sonrasında iyi bir bakım ve düzenli yıllık kontroller ile uzun ömürlü sonuçlar alabilirsiniz"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Diş Hekimi Sevgi Alagöz, bonding işlemi sayesinde sağlıklı dişlerle daha estetik bir gülüşe sahip olunabileceğini belirterek, "Dişlerinin renginden, şeklinden, boyundan ve duruşundan memnun olmayan kişilere yapılan bonding işlemi, dişlerde hiç aşındırma yapmadan uygulanabiliyor. Bu işlem sonrasında iyi bir bakım ve düzenli yıllık kontroller ile uzun ömürlü sonuçlar alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alagöz, koruyucu diş hekimliği uygulamalarından bonding işleminin avantajları ve özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bonding işlemi sayesinde sağlıklı dişlerle daha estetik bir gülüşe sahip olunabileceğini belirten Alagöz, "Dişlerinin renginden, şeklinden, boyundan ve duruşundan memnun olmayan kişilere yapılan bonding işlemi, dişlerde hiç aşındırma yapmadan uygulanabiliyor. Bu işlem sonrasında iyi bir bakım ve düzenli yıllık kontroller ile uzun ömürlü sonuçlar alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bonding uygulamasının, diş yüzeyine zarar vermeden sadece istenilen bölgelere, dişle aynı renkte ek yapılarak şekil verilmesi işlemi olduğunu aktaran Alagöz, "Genellikle randevu işlem seans sayısı az ve tek seansta 4 ila 6 dişe kadar yapılabilen bir işlem. Belirli seviyeye kadar olan dişlerdeki aralıkları ve şekil bozukluklarının bonding materyali ile kolayca giderilmesi sağlanıyor. Ayrıca, kırık ve bölgesel bozukluk olan dişleri de düzeltiyor. Bu işlemde doğal dişlere benzer renklenme ve doğru cilalama çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "En önemli aşamalardan biri cila"

Uygulama öncesinde basit bir muayene ile anestezi gerekliliği ve hangi dişe nasıl bir uygulama yapılacağının planlandığını aktaran Alagöz, işlem adımlarını şöyle sıraladı:

"İşlem sırasında, diş yüzeyi ile dolgu için kullanılan materyalin arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla bağlayıcı ajanlar uygulanır. Hemen ardından bondingin materyali dişin doğal rengine en uygun olacak biçimde seçilir. Bu materyal dişe katman şeklinde yerleştirilir. Dişin son şekillendirmesi yapılır ve son olarak cila uygulanarak işlem tamamlanır.

En önemli aşamalardan birinin cila olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dişin renklenmemesi ve pürüzsüz bir görünüm sergilemesi gerekiyor. Lekelenmelere karşı dişin daha dirençli olması için cila uygulamasından faydalanılır. Kimi zaman ihtiyaç olması halinde cila uygulaması 7 gün sonrasında tekrarlanabilir. Tüm bu aşamalar hasta açısından gayet konforlu bir süreç eşliğinde tamamlanır."

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