Bor Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor

Bor Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Bor Belediyesi tarafından sokakta maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi. Belediye tarafından haftanın beş günü yoğun saatlerde maske desteğinin devam edeceği bildirildi.

Maske dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, “Korona virüse karşın aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik.Maske temininde sorun yaşayan ve zorunlu olarak evlerinden çıkmak durumunda olan vatandaşlarımızın toplu alanlarda maskesiz dolaşmalarını önlemek ve bulaşı ihtimalini düşürmek adına kişi başı 1 adet olmak üzere ücretsiz maske dağıtımına başladık. Haftanın beş günü, günün yoğun saatlerinde maske desteğimiz devam edecek. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız” dedi.



