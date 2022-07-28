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Borç nedeniyle arkadaşını öldüren şüpheli hakkında müebbet hapis istendi

28.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç nedeniyle arkadaşını öldüren şüpheli hakkında müebbet hapis istendi

Ankara'da arkadaşı İlhami Topçu'yu alacak meselesi nedeniyle öldüren Abdulhakim Etike hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre İlhami Topçu, 23 Eylül'de Altındağ ilçesi İstanbul Caddesinde silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden Topçu'nun otomobiliyle cadde üzerinde durduğu sırada aynı araçtan inen bir kişi tarafından vurulduğunu tespit etti.

Araştırma sonunda ateş eden kişinin, "öldürme" ve "yaralama" suçlarında kaydı bulunan cezaevi firarisi Abdulhakim Etike olduğu belirlendi.

Polis, şüpheliyi Mamak ilçesinde saklandığı metruk bir binada, suç aletiyle yakaladı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Etike, Topçu'nun arkadaşı olduğunu, borcunu ödemediği gerekçesiyle onu öldürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ölen şahsa bir daire parası vermiştim. 13 yıldır bana borcu vardı, taksit taksit vereceğini söyledi. Kendisinden senet istedim. En son olayın olduğu yerde aracı ile durduk, tartışmaya başladık. Ben senedin işime yaramayacağını söyledim. Bunun üzerine 'Benim işim var, seninle uğraşamam' dedikten sonra küfretti. Ben de kendimi kaybettim, aracın içerisinden çıkarken ona iki el ateş ettim."

İddianamede şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Etike, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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