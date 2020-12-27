YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 14:34 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık’a kadar yapılandırabileceklerini bildirdi.Tepebaşı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyeye olan vergi borçlarının 7256 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırılma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık’a kadar yapılandırabileceklerini bildirdi.
Tepebaşı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyeye olan vergi borçlarının 7256 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırılma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, belediyeye borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak ya da internet üzerinden online olarak yapabilecekleri kaydedildi.
İnternet üzerinden işlem yapacak vatandaşlar, tepebasi.bel.tr internet adresinden “Online İşlemler” başlığını tıklayarak, “E-Belediye” sekmesini seçiyor. Açılan sayfada “7256 Yapılandırma Başvuru” seçeneğini tıklayan vatandaşlar, sicil ve telefon gibi bilgilerini girdikten sonra taksit seçeneğini belirliyor. Sistemden cep telefonuna gelen onay mesajının ardından vatandaşlar, sistemin yönlendirmesi ile yapılandırma işlemini tamamlamış oluyor. Belediye yetkilileri ayrıca peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin yüzde 90 oranında silinmesi imkânının bulunduğu yapılandırma kapsamında borçların 2 aylık dönemler halinde 6, 12 ve 18 taksitte ödenebildiğini hatırlattı.
Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi’ne ulaşabiliyor.

Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:04
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Ata Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
271220200830281220200830nobetci
Ata Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
271220200830281220200830nobetci
Ata Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
271220200830281220200830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.