Borç yapılandırmada son bir hafta

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” kapsamında henüz vergi borçlarının yapılandırmayan mükelleflere başvuru ve ödeme sürelerinin uzatıldığını ifade etti

Törer, 7256 sayılı kanun için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Kararıyla bir ay uzatıldığını hatırlatarak, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru yapılabileceğini ifade etti. Törer, yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksidi ve peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanların ise ödemelerini 28 Şubat 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini kaydetti.

İnternetten yapılandırma

Yapılandırma kapsamına giren borçların vergi dairesine gitmeden 7 gün 24 saat internet üzerinden kolaylıkla yapılandırılabileceğini ifade eden Törer, “Mükelleflerimiz yapılandırma başvurusu yapmak için www.gib.gov.tr adresindeki hızlı erişim bölümünde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi butonuna tıklayarak sisteme ulaşabilirler. TC. Kimlik numarası ve interaktif Vergi Dairesi şifresi bulunan mükelleflerimiz bu şifre ile; bulunmayanlar ise e-devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan yapılandırma işlemleri bölümünden, “7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri” ’ne gelerek başvuru formunu peşin veya taksitli olmak üzere diledikleri gibi doldurarak başvuru işlemini tamamlayabilir ve ödeme planı çıktısı alabilirler” dedi.

Yapılandırılan borçlara ilişkin ödemelerin de yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat anlaşmalı bankaların kartları veya kredi kartlarıyla kolayca ödenebileceğini de anlatan Törer, Kanun imkanlarından yararlanmak isteyen mükelleflerin taksitle ödemeyi tercih etmeleri halinde ilk iki taksitin mutlaka süresi içerisinde ödenmesi gerektiğini hatırlattı.

Pek çok vergi borcunu kapsayan ve çeşitli avantajlar sunan bu kapsamlı Yapılandırma Kanunu’nun mükellefler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunun vurgulayan Törer, “Mükelleflerimizin muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamaları için başvurularını son güne bırakmamalarını özellikle rica ediyoruz” diye konuştu.



