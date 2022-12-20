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Borçka-Karagöl buz tuttu

20.12.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl yüzeyi kısmen buz tutarken, ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Borçka-Karagöl buz tuttu

Her mevsim ayrı güzel olan Karagöl, bu kez de buz tutmuş haliyle seyrine doyulmaz bir manzara sundu.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre mesafede, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte, Karçal Dağları’nın kuzeybatısında yer alan Karagöl, yaz ve ilkbaharda yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla dikkati çeken Karagöl, kış mevsiminde ise misafirlerine bu tutmuş yüzeyiyle görsel şölen vadediyor. Gölün önümüzdeki günlerde soğuk hava ile birlikte tamamen donması bekleniyor.

Günübirlik tatil için bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek güzel manzaranın tadını çıkardı.

Buz tutan göl yüzeyini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen ziyaretçiler, taş ve odun parçalarını göl yüzeyine kaydırarak eğlenceli anlar yaşadılar.

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