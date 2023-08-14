Borçluları üzen haber: Erciyes’in karı eridi

Kentte havaların uzun süre sıcak gitmesi, 3 bin 917 rakımlı Erciyes’te kar bırakmadı. Dağda karların erimesiyle beraber Kayseri’nin yöresel tabirlerinden olan ‘Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim’ tabiri bu yıl gerçekleşti. Kayserili esnaf da, borçlu müşterilerine tabiri hatırlatarak, borçlarını ödemesini istedi. Kayserili esnaf Mehmet Demirdoğan, “Yaz ayı memleketimizde çok sıcak geçiyor.

Termometrelerde bazı zamanlarda 40 derecenin üzerine çıktı. Biz de vatandaşlar olarak sıcak havalarda zorluk çekiyoruz. Erciyes Dağı’nda 4 mevsim kar olurdu. Bu yaz sıcaklıklardan dolayı zirvede bile karlar eridi. Kayseri’de borç alan kişiler, ’Erciyes’in karı eridiği zaman borcumu ödeyeceğim’ derler. Şu anda Erciyes’in karı eridi. Kayseri’de de alacaklı kalmaz, herkes borcunu öder diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Fatih Altan da, “Normalde Erciyes’te kar erimez, 4 mevsim kar olur. O yüzden Kayserililer de borç verdikleri zaman alacağı tarihi sorduklarında ’Erciyes’in karı eridiğinde’ cevabını alırlar. Bu sene sıcaklardan dolayı Erciyes’te kar kalmadı. Kimin kimse borcu varsa vermek zorunda kalacak. Bize borçlu olan arkadaşlarda paralarını gönderirlerse mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

