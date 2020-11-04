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Börgenek virajında yine kaza meydana geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek Rampasındaki virajda yine kaza meydana geldi.Börgenek Rampası virajında daha önce meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi.

Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek Rampasındaki virajda yine kaza meydana geldi.
Börgenek Rampası virajında daha önce meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Erhan Sözbir yönetimindeki 34 BUE 030 plakalı Tır, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, Tırda madde hasar meydana geldi.
Aynı bölgede daha önce meydana gelen kazalarda bir çok araç virajı alamayarak, virajda bulunan akaryakıt istasyonu dalmıştı. Virajda sık sık kazaların gelmesi nedeniyle bölge halkı yetkililerden virajın düzeltilmesini istiyor. Akaryakıt istasyonu çalışanları, virajda sürekli kazaların meydana gelmesinden dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.

Börgenek virajında yine kaza meydana geldi

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