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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi

İZMİR HABERLERİ  | 16.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi

İZMİR (AA) - Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi dezenfekte edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Altınordu ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor arasında saat 19.00'da oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

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