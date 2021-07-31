Borsa İstanbul Grubu'ndan 100 bin fidan bağışı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Grubu, ormanların yeniden yeşertilmesi çalışmaları çerçevesinde kullanılmak üzere 100 bin fidan bağışladı.
Borsa İstanbul'un Twitter adresinde yer alan paylaşımda, her bir çalışan için 100 adet olmak üzere 1 milyon TL tutarında, 100 bin adet fidan bağışında bulunulacağı bildirildi.
Açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.
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