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Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Gaziantepli şirketleri bilgilendirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Gaziantep Sermaye Piyasası İle Buluşuyor” etkinliği GTO ev sahipliğinde gerçekleşti.
Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul işbirliğinde Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen sermaye piyasalarının tanıtıldığı ve sermaye piyasaları vasıtasıyla finansmana erişim gibi konuların konuşulduğu “Gaziantep Sermaye Piyasasıyla buluşuyor” toplantısı gerçekleşti.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Gaziantep Sermaye Piyasası İle Buluşuyor” konulu toplantıda Gaziantepli şirketlerin finansmana erişimi konusuyla ilgili görüşler paylaşıldı.
“Sermayenin tabana yayılması adil bir gelir dağılımı demektir”
Sermayenin tabana yayılmasının adil bir gelir dağılımı demek olduğunun altını çizen Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Küresel sermayeden pay alabilmek ekonomik gelişime katkıda bulunacak yatırımlar gerçekleştirmek noktasında sağlam ve sağlıklı işleyen sermaye piyasaları olması gerekiyor. Verimli ve etkin işleyen bir sermaye piyasası demek aynı zamanda bütçe, birikim, yatırım yapma gücüne sahip toplum demektir. Uzun vadeli düşüne yatırımcılar demektir. Kurumsal ve kayıt altında şirketler demektir. Sermayenin tabana yayılması adil bir gelir dağılımı demektir. Sermaye piyasasının etkinliği için hep beraber çalışmamız gerekiyor” dedi.
Gaziantep’in hisse senedi ve yatırım fonuna yatırım yapan yatırımcı sayısının istenilen seviyede olmadığını belirten, “Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise Gaziantep’i seçmemizin sebebi müteşebbis ruhuyla alakalıdır. Gaziantep’in okuryazarlığı çok yüksek. Fakat finansal okuryazarlıkta henüz istenilen noktada değiliz. Sebebi de borsaya muhafazakar yaklaşımlar. Türkiye’de özellikle hisse senedi ve yatırım fonuna yatırım yapan yatırımcı sayısı yaklaşık 4 milyon bunun 40 binin altında rakamı Gaziantep’e aittir. Bu kentin potansiyeli düşünülünce bu rakam çok azdır. Biz bugün bunun için buradayız. Özellik bir de bizim şirketlerin çoğu aile şirketi bu şirketler bir noktadan sonra kurumsallık anlamında maalesef sorunlar yaşıyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin gelişen teknolojiler, artan üretim ihtiyacı ve dinamik iş gücü sayesinde üretmeye ve dünya ekonomisine değer katmaya devam edeceğini ifade eden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Dünyanın en fazla mal ve hizmet üreten 20 ekonomisinden biri olan Türkiye, uzun yıllardır küresel değer zinciri için ciddi bir üretim üssü konumundadır. İmalat sanayinden hizmetlere, bilgi ve iletişim teknolojilerinden inşaata kadar bir çok açıdan global değer zincirinin bir parçası olan Türkiye, gelişen teknolojiler artan üretim ihtiyacı ve dinamik iş gücü sayesinde üretmeye ve dünya ekonomisine değer katmaya devam edecektir. Bu potansiyelden en fazla fayda sağlayacaklar ise, alanında derin bir tecrübeye sahip, kapasitesini yüksek verimle kullanabilen ve her geçen gün üzerine koyarak büyüyebilen şirketlerdir. Bu anlamda Gaziantep ve Gaziantepli şirketlerin yakın gelecekte daha da mühim bir yerde olacağı açıktır” diye konuştu.

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