İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Yayla Agro Gıda 887,5 milyon TL büyüklük ve 65 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi." dedi.

Borsa İstanbul’da gong Yayla Agro Gıda için çaldı.

Düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Yayla Agro Gıda Onursal Başkanı Hacı Ahmet Gümüş, Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kenan Demirtaş, Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Sönmez, şirket yöneticilerinden Coşkun Karadeniz, Cumhur Bilen ve Oktay Öztürk, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt, aracı kurumlar ve Yayla Agro Gıda çalışanları katıldı.

Gong töreninde konuşan Ergun, dünyada son yıllarda yaşanan salgının, iklim değişikliğinin, tedarik zincirindeki bozulmaların ve dünyada sürdürülebilir üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Yayla Gıda'nın da halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını başarılı bir şekilde yapmaya devam ederek Türkiye'nin sürdürülebilir gıda üretimine önemli derecede katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Ergun, "Yayla gıda gibi kalite odaklı, yerli ve milli üretim yapan şirketlerimizi borsamızda görmekten çok mutluyuz. Biz de Borsa İstanbul olarak işlem gören şirketlerimize sürdürebilirlik konusunda eğitimler vererek destek olmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerini, daha sürdürülebilir bir noktaya ulaştırılabilmeleri için teşvik ediyoruz." dedi.

Ergun, "Yayla Agro Gıda 887,5 milyon TL büyüklük ve 65 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı süreçte emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yayla Agro Gıda’ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” dedi.

- "Borsa İstanbul'u renklendirmiş olmaktan dolayı gururluyuz"

Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş ise başarılı geçen bir halka arz sürecinin ardından bugün halka açılmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ayrıca kategorisinde ilk halka açılan şirket ve Borsa İstanbul'u renklendirmiş olmaktan dolayı da gururlu olduklarını dile getiren Gümüş, talep toplama süreci içerisinde gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların şirkete gösterdikleri güven ve teveccühten dolayı teşekkür etti.

Şirketin 25 yıl önce 144 metrekare bir dükkanda gıda toptancısı olarak faaliyete başladığını aktaran Gümüş, "Bugün geldiği noktada 90 bin metrekareden fazla kapalı alanda, Ankara ve Mersin tesislerinde bütün bakliyat ve pirinç ürünlerinin proses edilmesi, işlenmesi, paketlenmesi suretiyle Türkiye genelinde 80'den fazla bayi ağıyla, 60 binden fazla noktaya ürünlerini ulaştıran ve günlük 300 binden fazla müşterisine ürünlerini satan bir şirket.

Yurt dışında da şirketimiz, Legurme markasıyla Turquality marka kapsamında 65 fazla ülkeye ihracat yapıyor ve toplam yapmış olduğu satış hacminin yüzde 65'ini yurt dışı satışlarından elde ediyor. Ve odağımızda global marka olma boyutuyla ilgili günden güne özellikle yurt dışı pazarlarında ürünlerimizi ulaştırmak boyutuyla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yayla Agro Gıda'nın halka arz olma süreciyle beraber kazanmış olduğu ivmeyle, gelecek süreçte yatırımlarına hız kesmeden devam etmeyi hedeflediğini vurgulayan Gümüş, şeffaflaşma ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir şirket teslim etme motivasyonuyla halka arz olduklarını ayrıca global bir marka olma motivasyonlarının da bulunduğunu belirtti.

- "Üçüncü fabrikamızın temelini Niğde’de atacağız"

Bütün yatırımları bu süreçlere endeksleyerek yapmaya gayret gösterdiklerini bildiren Gümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halka arzdan sağlanan gelirle önümüzdeki günlerde üçüncü fabrikamızın temelini Niğde’de atacağız. Bir yıl içinde devreye almayı planladığımız yeni fabrikamızda ihracat odaklı, katma değeri yüksek, fonksiyonel gıdalar, zenginleştirilmiş ürünler, bitkisel protein bazlı ve değişen tüketim alışkanlıklarına yanıt verecek ürünler üreteceğiz. Şirketimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

- "2,6 kat talep Yayla Agro gıdaya olan güveni ve sermaye piyasalarımıza inancı yansıtıyor"

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da "Yapı Kredi Yatırım olarak eş liderliğini yürüttüğümüz, 887 milyon lira büyüklüğündeki Yayla Agro Gıda halka azını 2,3 milyar lira tutarındaki taleple ve geniş bir katılımla başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Zorlu piyasa koşullarına rağmen, gelen 2,6 kat talep de en başta Yayla Agro Gıda'ya olan güveni ve sermaye piyasalarımıza olan inancı yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arısoy, "Yurt içi ve yurt dışı toplam 67 bin 473 yatırımcıya halka arz edilen paylar yüzde 53'ü bireysel, yüzde 47'si kurumsal yatırımcıya dağıtımla satıldı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti.

Yayla Agro Gıda için yeni bir evre olan halka arz, şirketin faaliyetleri ile birlikte mevcut büyümeye katkı ve yatırımlara hız vermesini de sağlayacaktır. Bu süreçte global marka olma hedefine doğru emin adımlarla yürüyen Yayla Agro Gıda’ya başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt ise Yayla Agro Gıda halka arzının 2022 yılının en büyük halka arzlarından biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Garanti BBVA Yatırım olarak Yapı Kredi Yatırımıyla birlikte liderliğini gerçekleştirdiğimiz Yayla Gıda halka arzını yatırımcılarımızdan gelen 2,3 milyar lira tutarındaki yüksek taleple ve teveccühle tamamlamış olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Şirketin içinde bulunduğu sektörde ayrışmasını sağlayan güçlü marka bilinirliği, kalite anlayışı, yenilikçi fikirleri ve kadrosunun oluşumunda ilk günlerinden bugüne başarısında emek harcamış olan başta Hasan Gümüş olmak üzere tüm ekibi gönülden tebrik ediyoruz.

Toplamda 887,5 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda yatırımcılardan gelen 2,6 katlık talep ve yüksek ilgi sonucu başarıyla tamamlanan halka arzın liderlerinden birisi olmaktan gurur duyuyoruz. Şirketin vizyonu ve yenilikçi kültürü sayesinde mevcut başarı ivmesini sürdüreceğine, halka açık olmanın getireceği yüksek sorumluluk bilinciyle ve yatırımcılarının da desteğiyle dünya çapında bilinirlik kazanma yolunda büyük adımlar atacağına inanıyor ve bu yolculuğunda Yayla Agro Gıda’ya başarılar diliyoruz."

- Yayla Agro Gıda’nın hisseleri “YYLGD” kodu ile işlem görmeye başladı

Yayla Agro Gıda’nın hisseleri "YYLGD" kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde halka açılan Yayla Agro Gıda’nın halka arzı yüzde 15,02 oranındaki payların satışıyla gerçekleştirildi.

Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 11-12-13 Mayıs 2022'de "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" ile gerçekleştirilen halka arzda, toplam 71 milyon TL nominal değerli pay, 12,50 TL fiyatla halka arz edilirken, şirketin halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL ve halka açıklık oranı yüzde 15,02 oldu.

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği, Yayla Agro Gıda’nın halka arzında 2,64 kat talep geldi. Şirket, 2,3 milyar TL tutarındaki talep ile 2022 yılının en yüksek talep alan ikinci kuruluşu olarak süreci başarıyla tamamladı.

Tören, hediye takdimleri ve Yayla Agro Gıda’nın halka arz kutlaması ile sona erdi.

