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Borusan çalışanlarının çocukları iklim konusunda farkındalık kazandı

22.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borusan Holding'in çocuklara iklim bilincini aşılamak amacıyla Yuvam Dünya Derneği ile hayata geçirdiği "İklim Şampiyonları" projesinin ilk etabı 43 kişilik öğrenci grubuyla gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Borusan Holding'in çocuklara iklim bilincini aşılamak amacıyla Yuvam Dünya Derneği ile hayata geçirdiği "İklim Şampiyonları" projesinin ilk etabı, Borusan çalışanlarının çocuklarından oluşan 43 kişilik öğrenci grubuyla gerçekleşti.

Borusan Holding'den yapılan açıklamaya göre, iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüten şirket, çocuklara iklim bilincini aşılamak için Yuvam Dünya Derneği ile önemli bir projeyi hayata geçirdi.

İklim Şampiyonları adı verilen projede lise çağındaki öğrenciler için Yuvam Dünya Derneği tarafından iklim krizi konusunda farklı disiplinlerin dahil edildiği atölye çalışmaları düzenlendi. Akademisyen, öğretmenler ve sanatçılardan oluşan İklim Şampiyonu çalışma grubu ile farklı başlıklarda atölyeler yapıldı.

Projenin pilot aşaması, Borusan çalışanlarının 14-16 yaş arasındaki çocuklarından oluşan 43 kişilik bir grupla Borusan Gemlik Misafirhanesi'nde tamamlandı. Program kapsamında iklim krizi, ekoloji, ekolojinin yansımaları, gıda sistemleri, hareket, öritmi ve döngüsel mimari konularını içeren 42 saat süren bir program oluşturuldu.

Alanında uzman eğitmenlerin eğitimleri, ilham konuşmaları, katılımcı öğrencilerin interaktif çalışmaları ve İklim Şampiyonlarının program boyunca kendileri tarafından yazılan ve bestelenen şarkısıyla pilot program tamamlandı.

Eğitim sonrasında birer İklim Şampiyonu olan gençler, Yuvam Dünya Derneği ile iletişimde kalarak projenin diğer gruplarında yer alacak akranlarına eğitim verecek ve faydayı genişletecek.

Özellikle çocukların ve gençlerin geleceğe karşı karamsarlıktan uzak ve daha güçlü bireyler olarak bilinçli şekilde hazırlanmaları iklim kriziyle mücadele, uyum ve çözüm mekanizmalarında büyük önem taşıyor. Bu nedenle "İklim Şampiyonları Programı", sürdürülebilir bir model üzerine kurularak programa katılan gençlerin "öğrendiklerini uygulamayı ve diğer yaş gruplarına aktararak paylaşmasını" hedef alıyor.

- "Sürdürülebilirlik bilinci gelişmiş bir nesil geliyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, sürdürülebilirlik bilincinin çocuk yaştan itibaren kazandırılmasının önemine değinerek, projenin gençlere sürdürülebilirlik bilincini erken yaşta aşıladığını bildirdi.

Ateş, "Sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yürüten bir kurum olarak sadece faaliyetlerimizle değil bu bilincin yayılması konusunda da sorumluluğumuz bulunuyor. Projenin önümüzdeki dönemlerde daha geniş kitlelere ve çok daha fazla çocuğa ulaşmasıyla sürdürülebilirlik bilinci gelişmiş bir nesil yetişmiş olacak." ifadelerini kullandı.

- "Gençlerin iklim kriziyle mücadeledeki liderliğini çok önemsiyoruz"

Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Eğilmez Kocabıyık da iklim kriziyle mücadelede eğitimin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilirlik ve iklim eylemi eğitimlerini, uygulamalı ve katılımcı süreçler olarak görmeli, mekanizmalarımızı bu çerçevede kurgulamalıyız. Bu nedenle Yuvam Dünya Derneği olarak İklim Şampiyonları programını oluşturduk, projenin ilk etabını ise Borusan Grubu ile gerçekleştirdik. Farklı atölyeler ile gençlerin sanat ve hareketin verdiği umutla, bu bilgiyi üreten ve uygulayan aktif kişiler haline gelmelerine katkı sağlıyoruz. Gençlerin iklim kriziyle mücadeledeki liderliğini çok önemsiyor, projenin Türkiye genelinde yayılması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz."

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