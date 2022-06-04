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Borusan Okyanus Gönüllüleri orman farkındalığı ve temizliği için buluştu

04.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borusan, tüm grup şirketlerinden gönüllü çalışanlarının katılımı ve Yuvam Dünya Derneği iş birliği ile orman farkındalığı ve temizliği hareketini başlattı

İSTANBUL (AA) - Borusan Okyanus Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Yuvam Dünya Derneği iş birliği ile orman farkındalığı oluşturmak, ormandaki atıkları toplamak ve "Orman Dostu Yaşam Rehberi" hazırlamak amacıyla İzmir’de bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl, Türkiye'de birçok farklı lokasyonda meydana gelen orman yangını risklerini azaltmak, toprak, su kirliliğinin önüne geçmek ve yaban hayvanlarının zarar görmesini engellemek amacıyla hareket eden Borusan, tüm grup şirketlerinden gönüllü çalışanlarının katılımıyla ve Yuvam Dünya Derneği iş birliği ile orman farkındalığı ve temizliği hareketini başlattı.

Borusan gönüllüleri, insan kaynaklı orman yangınlarının nedenlerinden biri olan ve çıkan yangınlarda tutuşturucu bir etkisi bulunan orman atıklarının yıkıcı etkileri konusunda farkındalık kazanmak ve yangın dönemi öncesi ormandaki atıkları toplamak amacıyla İzmir’de buluştu.

3-4 Haziran'da gerçekleşen etkinlik kapsamında, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlisi ve Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu üyesi Doç Dr. Cihan Erdönmez’in rehberliğinde doğayla iç içe 2 gün geçiren Borusan gönüllüleri, ormanı tanımak, orman farkındalığı oluşturmak, ormandaki atıkları toplamak ve Orman Dostu Yaşam Rehberi’ni oluşturmak için etkinlikler düzenledi.

Eski bir orman yangın alanında da incelemeler gerçekleştiren gönüllüler, orman yangınlarının çıkışı ve seyredişi, yangın sonrası ormanın kendini nasıl rejenere ettiği hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, kontrol edilemeyen ve günlerce devam eden orman yangınlarının insanlar, biyoçeşitlilik ve ekosistemler için yıkıcı bir etki yarattığını ve bu yangınları iklim krizi gibi nedenlerle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da etkilerini ya da riskleri azaltmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Ateş, Borusan Grubu olarak 2020'de sürdürülebilirlik çalışmalarının kapsamını genişlettiklerini ve konuyu stratejik bir bakış açısıyla ele alarak iş süreçlerinin tümüne entegre ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında bütünleyici çalışmalar yürütüyoruz. Gönüllülük programımızı da yine bu çatı altında konumlandırıyoruz. Orman bilinci oluşturarak ve 'Orman Dostu Yaşam Rehberi' hazırlayarak orman temizliği hareketine destek vermek bizim için oldukça önemli.

Bu etkinlik yıl boyu devam edecek orman temizliği çalışmalarının da bir başlangıcı olacak. Borusan çalışanlarının gönüllü katılımlarıyla çıktığımız bu yolda geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü olayların tekrarlanmaması için sorumlu vatandaşlık ve çalışan gönüllülüğü gereği bir katkıda bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Borusan, sürdürülebilirlik stratejisinin iklim odağında 2030'da karbon nötr olmak, su tüketimini azaltmak, temiz ve yenilenebilir enerji portföyü oluştururken karasal yaşamı desteklemek amaçlarıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor.

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