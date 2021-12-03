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Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı Tivibu'da

03.12.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 4 Aralık Cumartesi, 20.30’da Tivibu Spor 3 ekranlarında tüm futbolseverleri bekliyor olacak

İSTANBUL (AA) - Bundesliga'nın 14. haftasında lider Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund’a konuk oluyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, mücadele Cumartesi, 20.30’da Tivibu Spor 3 ekranlarında olacak. Almanya'nın klasiği Borussia Dortmund - Bayern Münih rekabetinde bu maç 99. Bundesliga karşılaşması yapılacak.

Bugüne kadarki 98 maçta Bayern Münih 45 galibiyetle üstün olan taraf. Sarı-siyahlılar ise rakibini 24 kez mağlup etti. Bayern Münih son 9 sezondur Bundesliga’da şampiyon olarak bir hakimiyet kurmuş durumda. Münih’ten önce şampiyon olan son takım ise Borussia Dortmund’du.

2008-2009 sezonundan bu yana Almanya, bu iki ekip dışında bir şampiyon görmedi. Bu sezon da şu anda nefes kesen bir yarışın yaşandığı Bundesliga’da, Borussia Dortmund - Bayern Münih kapışması şampiyonluk yarışında sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

Tarihi boyunca futbolun süper yıldızlarını karşı karşıya getiren bu rekabet bu sezon da özel bir düelloya sahne olacak. Şu anda dünyanın en formda oyuncularından biri olan Robert Lewandowski ile Erling Haaland, Der Klassiker’de karşı karşıya gelecek.

Ballon d'Or töreninde yılın forveti seçilen Lewandowski, Bundesliga'da 13 maçta attığı 14 golle gol krallığı yarışında lider durumda. Polonyalı yıldız 2021 yılında tüm kulvarlarda tam 64 kez fileleri havalandırdı.

21 yaşında olan Norveçli Erling Haaland ise bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilmiş olsa da 10 gol attı. Erling Haaland, Bundesliga’da en hızlı ve en genç yaşta 50 gole ulaşmış oyuncu konumunda.

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 4 Aralık Cumartesi, 20.30’da Tivibu Spor 3 ekranlarında tüm futbolseverleri bekliyor olacak.

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