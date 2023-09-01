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Boş araziye uçtu: 1 yaralı

01.09.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniçağa ilçesi D-100 karayolu Ibrıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KS 012 plakalı otomobil, Ibrıcak köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Ambulansa hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada boş araziye uçan araç hurdaya döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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