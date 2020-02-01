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Boş arsalar temizleniyor

BURSA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hem görüntü kirliliği hem de çevre sağlığını tehdit eden boş arsaların çöp ve atıklardan temizlenmesi için çalışma başlattı.Daha temiz bir İnegöl için bugüne kadar pek çok temizlik farkındalık çalışması ve etkinliğe imza atan İnegöl Belediyesi, şimdi de boş arazilerde oluşan kirliliğin bertaraf edilmesi için düğmeye bastı.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hem görüntü kirliliği hem de çevre sağlığını tehdit eden boş arsaların çöp ve atıklardan temizlenmesi için çalışma başlattı.
Daha temiz bir İnegöl için bugüne kadar pek çok temizlik farkındalık çalışması ve etkinliğe imza atan İnegöl Belediyesi, şimdi de boş arazilerde oluşan kirliliğin bertaraf edilmesi için düğmeye bastı. Özellikle merkez mahallelerde bulunan boş arazi ve arsalara soba külleri, inşaat atığı, hurda eşya, çöp ve moloz gibi atıkların atıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarla boş arazilere giden ekipler, atıkları kamyon ve kepçelerle toplayarak vatandaşın sağlığını bozmayacak şekilde kullanım alanlarının temizlenmesini sağlıyor. Bilinçsizce bırakılan attıkların yanı sıra rüzgarın dağıttığı çöplerin de boş arsalara toplanmasıyla çirkin ve halk sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek görüntüler ortaya çıkarken, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokakta arsa temizliği gerçekleştirdi.
Çalışmaların belirlenen programa göre devam edip şehrimizin geneline ulaşacağı ifade edildi. Vatandaşların bu tür taleplerini Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile iletebilecekleri de kaydedildi. Temizlik farkındalığı oluşması adına bu tür etkin çalışmaları destekleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehrimizde yaşam kalitesinin artması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve aynı zamanda şehrin daha temiz ve daha düzenli bir görünüm kazanması için bilinçli olmak zorundayız. İzmaritten ambalaj atığına, çöplerden moloz yığınlarına kadar her türlü atık kullanım alanlarından hızlıca bertaraf edilmeli. Bunun için de en büyük etken insan faktörü, yani bizleriz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu anlamda boş arsalarda oluşan nahoş görüntüleri gidermek adına çalışmalarına devam ediyor. İnsanlarımızdan da aynı özveriyi bekliyor, vatandaşlarımızı bu tür durumlarda 7/24 arayabilecekleri Çözüm Merkezimize bildirimde bulunmaya davet ediyorum” dedi.

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