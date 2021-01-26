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Boş besihanede çıkan yangın korkuttu

26.01.2021 01:40 | Son Güncelleme:
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Denizli’de boş besihanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli’de boş besihanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle kül olan besihanede herhangi bir canlının olmaması olası facianın önüne geçti.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde boş besihanede yangın çıktı. Besihaneden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metrelerce yükselen alevleri çevredeki vatandaşlar endişe ile izledi. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları sırasında besihane içerisini kontrol etti. İçeride herhangi bir canlının olmaması ise olası facianın önüne geçti. Alevlerin ardından küle dönen besihanede meydana yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından tespit edilecek.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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