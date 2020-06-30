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Boş duvarlara sosyal içerikli mesajlar yazılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli yerlerindeki boş duvarlara pandemiyle ilgili sosyal içerikli mesajlar yazıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarını unutmayarak kent merkezindeki trafolar ile park duvarlarına hem fedakarlıklarını hem de sosyal içerikli mesajlar yazarak vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda bir yandan görüntü kirliği ortadan kaldırılırken bir yandan da sanatsal çalışmalarla korona virüs ile mücadele sürecine dikkat çekiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli yerlerindeki boş duvarlara pandemiyle ilgili sosyal içerikli mesajlar yazıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarını unutmayarak kent merkezindeki trafolar ile park duvarlarına hem fedakarlıklarını hem de sosyal içerikli mesajlar yazarak vatandaşları korona virüse karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda bir yandan görüntü kirliği ortadan kaldırılırken bir yandan da sanatsal çalışmalarla korona virüs ile mücadele sürecine dikkat çekiliyor. Ayrıca başlatılan çalışmalarda Şanlıurfa’ya özgü tarihi alanlar ile tarım ürünleri şehrin muhtelif yerlerindeki duvarlara işleniyor.

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