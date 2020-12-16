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Boş evde haber alınamayan şahıs ihbarı ekipleri alarma geçirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.12.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yakınları tarafından haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi.

Boş evde haber alınamayan şahıs ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yakınları tarafından haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye merdiveni ile eve giren polis ekipleri, evin boş olduğunu tespit etti.
Edinilen bilgiye İzmit ilçesi Bağçeşme Mahallesi’nde bir şahıstan haber alamayan yakınları, 112 Acil Yardım ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla 3 katlı binanın en üst katındaki daireye balkondan girdi. İçerde inceleme yapan polis ekipleri, evin boş olduğunu tespit etti. Haber alınamayan şahsın yakınlarına evin boş olduğunu bildiren ekipler daha sonra normale döndü.

Boş evde haber alınamayan şahıs ihbarı ekipleri alarma geçirdi

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