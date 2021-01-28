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Boş evlerdeki musluk bataryalarını çaldılar

28.01.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Boş evlerdeki musluk bataryalarını çaldılar

Zonguldak’ta Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, boş evlerden yapılan musluk bataryaları hırsızlığı ile ilgili 3 şahsı yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak genelinde boş ve metruk binalarda meydana gelen musluk bataryaları çalınması olayları ile alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince başlatılan çalışmalarda kent merkezinde hırsızlığın olduğu bölgelerde çevre güvenlik ve KGYS kameraları incelemeye alındı.

Zonguldak’ta Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, boş evlerden yapılan musluk bataryaları hırsızlığı ile ilgili 3 şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak genelinde boş ve metruk binalarda meydana gelen musluk bataryaları çalınması olayları ile alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince başlatılan çalışmalarda kent merkezinde hırsızlığın olduğu bölgelerde çevre güvenlik ve KGYS kameraları incelemeye alındı. En son 27 Ocak’ta yine boş bir binadan gelen hırsızlık ihbarı değerlendirildi. Olayın şüphelileri F.A. (22), M.T. (23) ve M.D. (25) adlı şahıslar çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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