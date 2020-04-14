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Boş inşaatın çatısına çıkan köpek düşmekten son anda kurtarıldı

BURSA HABERLERİ  | 14.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir inşaatın en üst katına çıkan rottweiler cinsi köpek, düşmekten son anda kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay bugün Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir inşaatın en üst katına çıkan rottweiler cinsi köpek, düşmekten son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafakemalpaşa Merkez Ortaokulu’nun arkasında yapımı devam eden inşaat ve çevresinde 3-4 günden beri görülen rottweiler cinsi köpek, inşaatın en üst katındaki duvarların üzerine çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin düşme tehlikesi nedeniyle onu binanın içerisine doğru gelmesini sağladı. Mustafakemalpaşa Belediyesi barınak görevlileri köpeği uyutarak binanın çatısından indirdi. Köpek sağlık kontrollerinin yapılması adına Mustafakemalpaşa Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ömür Akbaş ise olayın başından sonuna kadar takipçisi olarak köpeğin can güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oldu.

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