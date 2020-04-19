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Boş kalan Germencik sokakları dezenfekte edildi

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 19:21 | Son Güncelleme

Germencik Belediyesi, yeni aldığı dezenfeksiyon aracıyla ilçeyi karış karşı ilaçlamaya başladı.Sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere gündüz gece demeden çalışan ekipler ilçeyi, baştan aşağı dezenfekte etmek için büyük efor sarf ediyor.Korona Virüsü Salgını Önleme Eylem Planı dahilinde 50 bin maske dağıtan, toplu taşıma araçları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okul ve camileri dezenfekte ettiren, Pazar yerlerinde sıkı önlemler alan ve ilk günden bugüne tüm bu çalışmaları titizlik ve dikkatle yürüten Belediye Başkanı Fuat Öndeş, dezenfeksiyon tüneli ve dezenfeksiyon noktalarının ardından son olarak yeni alınan dezenfeksiyon aracını da Germencik halkının hizmetine sundu.

Germencik Belediyesi, yeni aldığı dezenfeksiyon aracıyla ilçeyi karış karşı ilaçlamaya başladı.
Sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere gündüz gece demeden çalışan ekipler ilçeyi, baştan aşağı dezenfekte etmek için büyük efor sarf ediyor.
Korona Virüsü Salgını Önleme Eylem Planı dahilinde 50 bin maske dağıtan, toplu taşıma araçları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okul ve camileri dezenfekte ettiren, Pazar yerlerinde sıkı önlemler alan ve ilk günden bugüne tüm bu çalışmaları titizlik ve dikkatle yürüten Belediye Başkanı Fuat Öndeş, dezenfeksiyon tüneli ve dezenfeksiyon noktalarının ardından son olarak yeni alınan dezenfeksiyon aracını da Germencik halkının hizmetine sundu. Araç ilçede yer alan tüm mahallelerde kesintisiz hizmet veriyor.

Korona virüsü salgınına yönelik çalışmalarını günden güne arttıran Germencik Belediyesi makine parkına yeni eklenen dezenfeksiyon aracı ile sokağa çıkma yasağında ilçeyi ilaçlamaya devam ediyor. Korona virüsüne yönelik faaliyetleri değerlendiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş etkin mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi. Öndeş “Tüm imkanlarımızla halkımızın yanında ve hizmetindeyiz. Son olarak dezenfeksiyon aracımızı araç filomuza ekledik ve halkımızın hizmetine sunduk. Sürekli ifade ettiğim gibi bu hastalığa tek bir canı bile feda etmek istemiyoruz. Belediye ekiplerimiz de bu duygu, düşünce ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bizler halkımızın sağlığı için bu kadar faaliyeti gerçekleştirirken, onların da evlerinde kalmaya devam etmeleri ve kurallara uymaları başarıya ulaşmamız için yegâne yoldur. Karşılıklı anlayış ve sabırlara hep birlikte başaracağız. Bugünler de geçecek, mutlu ve sağlıklı günlere yeniden kavuşacağız” dedi.

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