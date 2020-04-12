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Boş kalan sokaklar belediye tarafından yıkandı

AYDIN HABERLERİ  | 12.04.2020 14:14 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cumartesi ve pazar günleri de devam etti.Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cumartesi ve pazar günleri de devam etti.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle boşalan sokaklarda salgın hastalık koronavirüsün yayılmasını en aza indirmek için yoğun emek harcadı.
Temizlik araçlarının ve çalışanların köpüklü sularla yıkadıkları sokaklar temiz bir görünüme kavuşurken kentteki banklarla kaldırımlar antiseptik ve antibakteriyel karışımlar kullanılarak dezenfekte edildi.

“Siz Evde Kalın Gerisini Biz Hallederiz”
Öte yandan sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra, Efeler Belediyesi tarafından Başkan Atay’ın adına kentte yaşayan vatandaşlara gönderilen SMS metninde, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle hemşehrilerimiz hiç endişelenmesin. Efeler Belediyesi görevinin başındadır. Belediyemizin tüm olanakları Efelerli vatandaşlarımızın emrindedir. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Siz evde kalın, gerisini biz hallederiz” ifadelerine yer verildi.

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