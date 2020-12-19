Boş kalan sokaklar mehter marşlarıyla yankılandı

Mustafakemalpaşa Belediyesi mehter takımı, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinde olan vatandaşlara moral konseri verdi.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan sokaklar mehter takımının marşlarıyla yankılandı. Marşlarla bayram havası estiren mehter takımı Mustafakemalpaşalıları coşturdu. Marşlar eşliğinde şehir turu atan mehter takımına balkonlarından alkışlarla eşlik eden vatandaşların görüntüsü ise renkli anlara sahne oldu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması meyvesini vermeye başladı. Vatandaşlarımız evde kaldıkları sürece bizler belediye ekiplerimizle vefa destek grubumuzla hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Yine bugünlerde vatandaşlarımızın en çok morale ihtiyaç duyduğunu düşünerek mehter takımımızla destek olmak istedik. İlçemizi karış karış gezen mehter takımımız unutulmaz anlar yaşamamıza ve milli duygularımızın kabarmasına vesile oldular. Mustafakemalpaşa’da sanki bayram havası esti" dedi.

