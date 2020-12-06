Boş sokakları fırsat bilen İpekyolu Belediyesinden dezenfekte çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Tüm dünyada yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren İpekyolu Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda İpekyolu Belediyesine bağlı ekipler, boş kalan cadde, park, banka ATM’leri, otobüs durakları ve çocuk oyun alanları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlilerinden Hasan Coşkun, “İki günlük hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildik. 50 kişilik bir ekiple cadde ve sokaklarımızı hem yıkıyoruz hem de dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında yine ortak kullanım alanları olan parklarımızda da bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza mesajımız evde kalmalarıdır” dedi.

