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Boş sokakların keyfini çıkarıyorlar

ADANA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından sokakların gerçek sahipleri kedi ve köpekler insanların boşalttığı sokaklarda huzurla gezmenin keyfini çıkarıyor.Sokak hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi görevlileri farklı mahallerde köpekler ve kediler için mama bırakarak onlarla bir araya geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından sokakların gerçek sahipleri kedi ve köpekler insanların boşalttığı sokaklarda huzurla gezmenin keyfini çıkarıyor.
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi görevlileri farklı mahallerde köpekler ve kediler için mama bırakarak onlarla bir araya geldi. Köpekler, sevgi gösterdiği görevliler ile sıcak görüntüler oluşturdu.
Yetkililer köpeklerin doğal ortamlarında bu süreçten etkilenmemesi için yemleme çalışmasının aralıksız günlük periyotlar ile sürdüğünü kaydettiler.
Doğada nadir olarak görülen kaplumbağaların da asfalt yolculuğu gözlenirken Kozan kalesindeki kekliklerde dikkat çekti.

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