YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Boşa akan tonlarca su, Kıbrıs Gazisini çileden çıkardı: "Yazık günah değil mi?"

Boşa akan tonlarca su, Kıbrıs Gazisini çileden çıkardı: "Yazık günah değil mi?"

09.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Lütfü Kökten, günlerdir içme suyunun boşa aktığını iddia ederek, “Yazık günah değil mi?” şeklinde tepki gösterdi.Kıbrıs Gazisi Lütfü Kökten, Gazibey Mahallesi Dedeçeşme yakınlarında tonlarca içme suyunun günlerdir boşa aktığını iddia ederek, yetkili birimin bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.Suyun boşa akması sebebiyle çılgına dönen Kökten, “Kaç gün oldu belli değil, tonlarca su tarla içlerine boşa akıyor.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Lütfü Kökten, günlerdir içme suyunun boşa aktığını iddia ederek, “Yazık günah değil mi?” şeklinde tepki gösterdi.
Kıbrıs Gazisi Lütfü Kökten, Gazibey Mahallesi Dedeçeşme yakınlarında tonlarca içme suyunun günlerdir boşa aktığını iddia ederek, yetkili birimin bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.
Suyun boşa akması sebebiyle çılgına dönen Kökten, “Kaç gün oldu belli değil, tonlarca su tarla içlerine boşa akıyor. Yazık günah değil mi? Büyük ihtimal yukarıdaki su deposundan geliyor. ‘Yapıyoruz’ diyorlar, neyi yapıyorlar, bir şey olduğu yok. Bir an önce bu sorun çözülsün. Gerekirse valiliğe de çıkmayı düşünüyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:29
İkindi
16:16
Akşam
18:43
Yatsı
20:04

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Burcu Durgut Eczanesi
Suleymanpasa
Melis Eczanesi
Suleymanpasa
Neşe Eczanesi
Suleymanpasa
Sır Eczanesi
Suleymanpasa
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
İstasyon Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Yerli Malı Belgelerinin yüzde 45’i Çerkezköy TSO’dan

Yerli Malı Belgelerinin yüzde 45’i Çerkezköy TSO’dan

Sevgi aracı, 2020 yılında dünyanın çevresinin bir buçuk katı dolaştı

Sevgi aracı, 2020 yılında dünyanın çevresinin bir buçuk katı dolaştı

Ergene’de parklara bakım ve onarım yapılıyor

Ergene’de parklara bakım ve onarım yapılıyor

Ergene’de parklara bakım ve onarım yapılıyor

Ergene’de parklara bakım ve onarım yapılıyor

Ergene Belediyesi Kütüphanesi Covid19 kurallarına uygun hizmet veriyor

Ergene Belediyesi Kütüphanesi Covid19 kurallarına uygun hizmet veriyor

Mahallenin kabusu olmuştu, sonunda yakalandı

Mahallenin kabusu olmuştu, sonunda yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.