Boşaltılması gündemde olan Günebakan köyü sakinlerinin endişeli bekleyişi sürüyor

Tamamen boşaltılması da gündemde olan köyde afetzedeler yeniden evlerine kavuşacağı günü bekliyor.

Tokat’ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 42 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yaşanan heyelan nedeniyle 12 ev ve 1 cami yıkıldı. Afetzedeler, köydeki ve kentteki akrabalarının yanına taşındı. Afetzedeler yetkililerden gelecek güzel haberleri bekliyor.

Tokat’ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 42 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yaşanan heyelan nedeniyle 12 ev ve 1 cami yıkıldı. Afetzedeler, köydeki ve kentteki akrabalarının yanına taşındı. Afetzedeler yetkililerden gelecek güzel haberleri bekliyor. Ancak, köyün tamamının ya da yarısının taşınması gerekip gerekmediğini belirlemek adına, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından afet bölgesinin risk haritasını çıkartılmak üzere dron ile görüntü alındı. Yapılan inceleme sonucunda, taşınacak hane sayısı ve bölgesi netlik kazanacak. Ancak, hayvanlarını, eşyalarını ve gıdalarını alamayan vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Heyelanın etkisiyle yıkılan evler ve cami ile birlikte köydeki yaşam normallerinden uzaklaşmış durumda. Yetkililer, güvenliği sağlamak adına hızla hareket ederken, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Köydeki durumu değerlendirmek ve alınacak tedbirleri belirlemek için yapılan incelemelerin sonuçları beklenirken, bölgedeki vatandaşlar için umutlu bir çözüm arayışı devam ediyor.

Afette 3 katlı evi yıkılan 72 yaşındaki Osman Çoban, “Kardeşim var kendisi Çorum’da görev yapıyor. Geçen yaz köyde bir ev yapıp bitirdi. Hiçbir eşyası yoktu. Heyelandan sonra hemen taşının dedi. Üst katına da biraderim göçtü. Devlet bize yer gösterene kadar orada kalmak zorundayız. Başka yere zaten sığamazdık. Devle bize bir yer gösterene kadar 3 kardeş o binada ikamet ediyoruz. Köyde geçen gün dron çekim yaptı. Kurulacak köy galiba köyün girişine doğru gidecek. Devlet geniş alan istiyormuş. Gelecek sonucu bekliyoruz. Köyün hepsinin de gitme olabilir dediler. Kararı bekliyoruz. Devletimiz etüt çalışması yaparak alanı belirleme çalışıyor. Evvela 8 baş hayvanım vardı onları kurtardım. Aşağıdan ufak tefek eşyaları aldık. Yiyecekten bir ton buğday 2 ton patates kaldı. Orada 6 horoz ve 7 tavuk kaldı. Onları bile almaya zaman bulamadık. Samanlık ve ahır çöktü. Oralarda boşluk bulup çıkmışlar. Yayılıp yatıyorlar. Oraya gitmemizin mümkünü yok. Binaların altı da param parça oldu” dedi.

53 yaşındaki İbrahim Karakaş ise “Ben Sakarya’da oturuyordum. Evim yerleşik düzende. İki tane çocuğum var. Onlara ev eşyası aldık. Bu sene yeni tadilatı bitirdim. Sakarya’ya gideli 1 ay olmuştu. Bana köyün ve evin fotoğrafları gelince buraya geldim. Benim evim 100 yıllık yapı ama perde betonla yeniden çevirmiştim. Ev çökmedi ama hasar çok” diye konuştu.

