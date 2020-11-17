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Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.11.2020 11:11 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşini yaralayıp kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı.

Bilecik Adliyesinde boşanma davası süren eşi C.A'yı ağır yaralayan ve kayınpederi Abdullah D'yi öldüren O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

O.A, dün boşanma davası süren eşi C.A. ve kayınpederi Abdullah D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaştı. Aracındaki pompalı tüfeği alan O.A, C.A. ve Abdullah D'ye ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan Abdullah D. hayatını kaybetmişti.

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