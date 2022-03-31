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Boşanma aşamasındaki karısını kaçıran sanığa 6 yıl hapis

31.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasındaki karısını kaçıran sanığa 6 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de, boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl, ona yardım eden 2 sanığa da 5 yıl ve 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Şilan Topal, babası Abdulhamit Narman ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Mithat Topal, "Kötü niyetli olarak hareket etmedim. Eşimle barışmak için hareket ettim. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Eşime zarar vermem söz konusu değildir. Çocuğumun annesidir. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Pişman olduğunu söyleyen sanık Maksut Yıldız da tahliyesini talep etti.

Şikayetinin devam ettiğini belirten Şilan Topal sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısının, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ettiği mütalaada, sanık Rahim Maral'ın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçundan cezalandırılması istendi.

- Mithat Topal'a 6 yıl hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mithat Topal'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, sanık Maksut Yıldız'ı aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Rahim Maral ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildi.

- İddianameden

İddianamede, sanık Mithat Topal'ın, evli olduğu mağdurun 7 Eylül 2021'de ailesiyle yaşadığı Şişli'deki adresine gittiği, mağduru zorla taksiye bindirdiği, bu sırada mağdurun hafif şekilde yaralandığı, bu araç içinde de diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral'ın olduğu anlatılmıştı.

Sanık Topal'ın, mağduru ilk olarak Tarlabaşı civarında bir eve, sonrasında da Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mağdurun 8 Eylül'e kadar burada zorla tutulduğu aktarılmıştı.

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