YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Boşanma aşamasındaki kişi darp edildi

Boşanma aşamasındaki kişi darp edildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, boşanma aşamasında olan kişi, eşinin iş arkadaşı olduğu öğrenilen kişi tarafından eşinin yanında darp edildi.Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen A.A., ile Ö.A., isimli çift arasında Adıyaman Belediyesi önünde tartışma çıktı.

Adıyaman’da, boşanma aşamasında olan kişi, eşinin iş arkadaşı olduğu öğrenilen kişi tarafından eşinin yanında darp edildi.
Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen A.A., ile Ö.A., isimli çift arasında Adıyaman Belediyesi önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Ö.A., isimli kadının iş arkadaşı olduğu öğrenilen K.G’de tartışmaya dahil oldu. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A., isimli kişi darp sonucu yaralandı. Yaralı A.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Ö.A., isimli kadın ile iş arkadaşı olduğu öğrenilen K.G., polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:32
İkindi
16:25
Akşam
19:57
Yatsı
21:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.