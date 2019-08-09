Boşanma kararı sonrası Burcu Esmersoy taşınıyor!

Burcu Esmersoy ile eşi Berk Suyabatmaz’ın boşanma kararı aldığı dedikoduları doğru çıktı. Sessizliğini “2. Sayfa” programında bozan Esmersoy, “Olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmamak adına ayrılma kararı aldık” dedi.

Ünlü sunucunun ayrılık düşüncesini çok daha önceden yakın dostlarıyla paylaştığı, eşiyle oturduğu Göktürk’teki evi boşaltmaya karar verdiği ve kendisine Sarıyer’de yeni bir ev baktığı da gelen haberler arasında.

Daha önce boşanma haberlerini ısrarla yalanlayan Burcu Esmersoy, önceki gün Kanyon’da konuyla ilgili sorular üzerine “Bu konuda konuşmak istemiyorum” diye konuştu.



