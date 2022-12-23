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  4. Boşanmak istemediği için çatıya çıkan adamı muhtar ve eşi ikna etti

Boşanmak istemediği için çatıya çıkan adamı muhtar ve eşi ikna etti

23.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da eşiyle boşanma aşamasında olan ve girdiği bunalım sonucu çatıya çıkan şahıs, mahalle muhtarı ve eşi tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Muammer Ö. (35), boşanmak istemediği için bir apartmanın çatısına çıktı. Şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri boşanmak istemeyen adamı yaklaşık 2 saat ikna etmek için uğraş verdi. Daha sonra şahsın eşi olay yerine geldi. Uzun uğraşlar sonucu mahalle muhtarı ve eşi tarafından ikna edilen Muammer Ö. aşağıya indirildi. Ambulansla önce hastaneye götürülen şahıs, ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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